Polonya Almanya'dan tazminat istiyor

Polonya İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan kayıplar nedeniyle Almanya'dan tazminat istetiyor. Bu kapsamda tazminat talebinin gerekçelendirildiği bir rapor hazırlandı. Şimdiyse talebine destek arıyor



Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Arkadiusz Mularczyk uluslararası görüşmelere başlayacaklarını açıkladı.



Mularczyk, Ukrayna ve Avrupa'daki ülkelerle savaş raporunu tartıştıklarını ifade etti. Türkiye dahil çok sayıda ülke ile görüşmeye de hazır olduklarını söyledi. İkinci Dünya Savaşı'nda yaşananlarla Rusya'nın Ukrayna harekatını bir tuttu. Mularczyk, ""Şu anda Ukrayna'da yaşananlar İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya'nın başına gelenlerdir" dedi.



Polonya'nın şu an yürüttüğü çalışmaların Ukrayna'nın Rusya'ya karşı gelecekte açacağı davalarda doğrudan fayda sağlayabileceğini savundu.



Polonya'nın yanı sıra İtalya ve Yunanistan gibi ülkelerin de Almanya'dan tazminat ve telafi isteme hakları olduğunu anlatmak için çalışmalarını hızla sürdürdüklerini belirtti. Olası yasal yolları tartışmak ve yapılan çalışmaları geliştirmek için uzmanları bir araya getirmeye devam edeceklerini kaydetti.