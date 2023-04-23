Rusya'da uçak bombası alarmı

Rusya'nın Belgorod kentinde uçak bombası paniği yaşandı. Rus ordusunun bir yerleşim yerine yakın noktada uçak bombası bulunması nedeniyle 3 bin kişi tahliye edildi. Bomba boş arazide kontrollü patlatıldı.

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Rusya'nın Belgorod kentinde öğlen saatlerinde uçak bombası tespit edildi. Uçak bombasının yerleşim alanlarına yakın olması panik yarattı.

Açıklamayı Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yaptı. Rus ordusunun uzmanları bölgede önlem aldı. Bomba uzmanları cismi inceledikten sonra etkisiz hale getirme kararı aldı.

Kontrollü patlama öncesi bombanın bulunduğu alandaki 17 bina tahliye edildi. 3 bin kişi otobüslerle evlerinden geçici barınma alanlarına taşındı.

Tahliye tamamlandıktan sonra bomba çıkarılarak özel araçlarla boş bir araziye götürüldü. Patlatılarak imha edildi.

Kontrollü patlama sonrası tahliye edilenler tekrar evlerine geri döndü. Evlerine gitmek istemeyen 248 kişinin kentteki geçici sığınma merkezlerinde misafir edildiği açıklandı.

# rusya # bomba

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