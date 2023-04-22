Ukrayna ve PKK arasında işbirliği belgelerde böyle kanıtlandı

Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Savunma Bakanlığı'nın sızdırılan belgelerinde Ukrayna istihbaratının, terör örgütü PKK/YPG aracılığıyla Suriye'deki Rus kuvvetlerine gizli saldırı yapmayı planladığına dair bilgilerin olduğunu yazdı.

Gazetenin Pentagon belgelerine dayandırdığı habere göre, Rus güçlerine yönelik saldırıda Kiev yönetimini perdelemek için PKK/YPG’li teröristler kullanılacaktı. Planda ayrıca, Rus Wagner güçlerine yönelik İHA saldırıları da yer aldı.

Gizli belgelerde, PKK/YPG'nin, eğitim, lojistik destek, savunma sistemleri ve operasyonlardaki rolünün gizli tutulacağına dair garanti verilmesi durumunda teklife sıcak baktığı, ayrıca Kürt bölgelerindeki Rus mevzilerine saldırı yapılmaması şartını koştuğu ifade edildi.

Ancak plan, Aralık 2022’de askıya alındı. Askıya alınma sebebi olarak "Kürtler arası sınır kontrolü meselesi ve bir operasyon merkezi kurma" gibi lojistik zorlukların tespit edilmesi, Ukrayna'nın kısıtlı İHA tedariki ve ABD baskısı olabileceği belirtildi.

Washington Post’un yorumunda, Ukrayna'nın, Suriye'deki Rus güçlerini hedef alarak, Rusya’nın askeri kaynaklarının Ukrayna'dan Suriye'ye kaydırılmasını amaçlanıyor olabileceği ifade edildi.