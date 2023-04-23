Suriye'den ABD’ye uyarı

ABD’nin işgali altındaki bölgelerde operasyonlarına hız veren Suriye yönetimi, askeri gücünü Suriye’den çekmesi konusunda Washington’u bir kez daha uyardı.



Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD'den ülkedeki bölücü gruplara destek vermeye son vermesi ve işgali derhal sonlandırması çağrısı yaptı.



Açıklamada, DEAŞ ile mücadele bahanesiyle ülke topraklarını işgal eden ABD güçlerinin, ayrılıkçı terör örgütleriyle birlikte Suriye’nin petrol ve buğday kaynaklarını yağmalamaya devam ettiğine vurgu yapıldı. ABD, ülke dışına kaçırdığı petrol ve buğdaya karşılık Suriye halkına tazminat ödemeye çağrıldı.



ABD’nin Suriye’deki kara gücü PKK/ YPG, defalarca kez Suriye’nin petrol kaynaklarını ABD ordusunun koruması altında çalarken görüntülendi. ABD/PKK’nın Suriye’deki hırsızlıkları birçok kez görüntülerle belgelendi. ABD’nin PKK/YPG ile birlikte Suriye ekonomisine verdiği zararın 110 milyar dolar seviyelerinde olduğunu belirtiliyor.



Öte yandan Danimarka, Suriye ve Irak'taki askerlerini çekme kararı aldı.



Danimarka Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de sözde DEAŞ ile mücadele koalisyonunun faaliyetine katılan tüm askeri uzmanlarını ülke sınırlarına yakın tehditlerle mücadele etmek üzere geri çekme kararı aldığını duyurdu.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye ve Irak'taki IŞİD'lilerin sayısı o kadar azaldı ki bizim katkımıza ihtiyaç kalmadı” ifadeleri dikkat çekti.



Açıklamada, 2016’dan bu yana Irak ve Suriye’de bulunan Danimarka askerlerinin hava savunma alanında çalıştıkları belirtildi.