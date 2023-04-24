Çin'de dijital Yuan dönemi başlıyor.



Çin'in Çangşu kentinde, kamu çalışanlarının maaşlarının gelecek aydan itibaren dijital Yuan ile ödenecek.



Pilot uygulama, yerel hükümet memurlarını ve kamuya ait işletmelerin çalışanlarını kapsayacak.



2025'e kadar dijital Yuan'ın kullanımının genişleterek, kamu ihaleleri, vergi ve sosyal güvenlik ödemeleri ile eğitim ve sağlık harcamalarında kullanılacağı duyurulmuştu.



Maaş ödemelerini dijital para birimiyle yapma kararı, e-Yuan'ın kullanımını teşvik etmeye yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.