ABD'li dergi Atatürk'e hakaret etti

ABD'nin dış politikasına yön veren Foreign Policy, Türkiye’ye yönelik psikolojik savaş harekâtını sürdürüyor. Yayınlanan son makalede, Atatürk'e hakaret edildi.



22 Nisan'da Foreign Policy'de yayımlanan Reuben Silverman imzalı makale, “Bir Türk Cumhurbaşkanı Seçimi Kaybederse Ne Olur? Kimse Bilmiyor” başlığıyla yayımlandı.



Kışkırtmanın ateşi de bu soruyla yakıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kaybetmesi durumunda görevi devredip devretmeyeceği sorgulanırken, "Şimdiye kadar hiçbir Türk cumhurbaşkanı doğrudan görevden alınmadı" tespiti yapıldı



Türkiye Cumhuriyeti'nin liderleri incelenirken, ilk olarak Mustafa Kemal Atatürk'e dikkat çekilen makalede, Ulu Önder'e hakaret edildi.



Makalede kullanılan skandal ifadelerde Atatürk için, "Büyük olasılıkla partilere düşkün yaşam tarzı nedeniyle, görece genç sayılabilecek 57 yaşında görevi başında öldü." denildi.



Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan hakaretin ardından da, kaos planlarını ele veren ifadeler de kullandı. “Erdoğan'ın iktidarı barışçıl bir şekilde nasıl bırakacağına dair çok az model var." denilerek, ABD'nin kaos planları yeniden ilan edildi.