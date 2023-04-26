Rusya duyurdu: Ukrayna ihlal etti

Ukrayna, Türkiye ve BM'nin girişimleri ile varılan tahıl anlaşmasını bozdu. Karadeniz Tahıl Girişimi kurallarını çiğnedi. Kiev tahıl koridorunu kullanarak İHA'larla Rusya'ya saldırılar düzenledi.

Açıklama Rusya'dan geldi. Moskova Ukrayna'nın İHA'larla önce Kırım'a sonra Karadeniz'deki filolarına saldırılar yaptığını açıkladı.

- Sivastopol ile Kırım’a mart ve nisan aylarında saldıran insansız deniz araçları, tahıl anlaşmasının uygulanması için belirlenmiş Odessa’nın karasularından harekete geçtiler. İnsansız deniz araçları, Ukrayna’dan tarım ürünlerinin çıkarılması için belirlenmiş koridora konuşlandırıldılar. Kiev rejiminin bu terör eylemleri, tahıl anlaşmasının 18 Mayıs’tan sonra uzatılmasını tehlikeye atmaktadır.

Rusya bu açıklama ile 18 Mayıs'ta sona erecek tahıl koridoru anlaşmasını uzatmayacağının sinyalini verdi. Temmuz 2022'de yapılan anlaşmalar, Ukrayna’nın tahıl gemileri ve tahıl koridorlarını askeri amaçlarla kullanmayacağı garantisini içeriyordu.

Kiev kuralları çiğneyerek 23 Mart’ta Kırım’a, dün de Sivastopol’e insansız deniz araçları ile saldırı düzenledi.