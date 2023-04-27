Lavrov'dan Tahıl Koridoru açıklaması: "Batılı meslektaşlar anlaşmayı çıkmaza soktu"

Türkiye ve BM girişimi ile açılan Karadeniz Tahıl Koridoru her an kapanabilir. Ukrayna'nın tahıl anlaşması ihlalleri, Batılı liderlerin yaklaşımları, Rusya'nın kararında etkili olacak. Çünkü anlaşmanın süresi 18 Mayıs'ta dolacak.

Uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin Moskova kararsız. Açıklamalar, peş peşe geldi. Son olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov konuştu.

ABD'de yapılan BMGK sonrasında, New York'ta basın toplantısında konuştu Lavrov. Tahıl anlaşmasıyla ilgili durumun Batılı siyasetçiler tarafından çıkmaza sokulduğunu belirtti. Batı'nın anlaşmanın uygulanmasında ciddiyetsiz bir yaklaşım izlediğini vurguladı.

Rus Bakan, Karadeniz Tahıl Koridoru'nun insani olmaktan çıkıp ticari bir hal aldığına dikkat çekti. Ukrayna'dan çıkarılan tahılın sadece yüzde 3'ü muhtaç ülkelere ulaştığını hatırlattı.

Lavrov tahıl anlaşmasına dair BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de kendilerine özel bir mektup verdiğini söyledi. Mektubun Rus Lider Vladimir Putin'e iletileceğini kaydetti. "Umarım mektubun içeriği sızdırılmaz" dedi.