Çin Ukrayna krizine ağarlığını koydu: Şi ve Zelenskiy görüştü

Küresel diplomaside yaşanan Avrasya atağında son durak Ukrayna. Çin, krizin çözümü için beklenen hamlesini yaptı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü.

Ukrayna krizi başladıktan sonra yapılan ilk görüşme telefonlaydı. Şi ve Zelensky'nin telefon görüşmesi uzun sürdü. Şi, diyalog ve müzakerelerin Ukrayna krizi için tek geçerli çıkış yolu olduğunu vurguladı. Çin, Ukrayna krizinin siyasi çözümüne ilişkin önerilerini aktardı.

- BM Güvenlik Konseyi'nin daimi bir üyesi ve sorumluluk sahibi büyük bir ülke olarak Çin boş durmayacak, yangına körükle gitmeyecek ve durumu kendi çıkarları için istismar etmeyecektir. Diyalog ve müzakere ileriye dönük tek uygulanabilir yoldur. Nükleer savaşların kazananı yoktur.

Ukrayna Devlet Başkanı, ülkesinin Tek Çin politikasına bağlı olduğunu iletti. Şi'nin önerilerini dinledi. Diyalogtan yana olduklarını kaydetti.

Görüşme sonrasında ikili müzakereler için Pekin elçi atandığını duyurdu. Çin'in eski Rusya büyükelçisi Li Hui'yi Moskova ile Kiev arasındaki müzakerelerde arabulucu olacak. Aynı zamanda Çin Hükümeti’nin Avrasya İşleri Özel Temsilcisi olan Li, Kiev ve Moskova dışındaki ülkelerle de görüşecek. Kiev ise eski sanayi bakanı Pavlo Ryabikin'i Pekin'in yeni büyükelçisi olarak atadı.

Şi ve Zelensky görüşmesi ABD ve AB'nin yakın markajındaydı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Şi-Zelenskiy görüşmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

AB Komisyonu Başkanı Sözcüsü Eric Mamer de görüşmeyi "uzun süredir geciken önemli bir ilk adım" olarak niteledi.