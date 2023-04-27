İsveç'ten PKK itirafı: "Topraklarımızı üs olarak kullanıyorlar"

İsveç PKK'nın ülkesini üs olarak kullandığını kabul etti. Çarpıcı itirafın sahibi ise İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström (TOBİLAS BİLSITREM)...

Bakan, Dahens Nyheter gazetesine NATO ile ilgili değerlendirmeler yaparken çarpıcı bir itirafta da bulundu. Terör örgütü PKK/YPG'nin İsveç'te geniş faaliyetleri olduğunu söyledi.

- PKK'nın topraklarımızdaki faaliyetleri çok geniş. Türkiye'ye yönelik terör faaliyetlerini finanse etmek için kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. Ayrıca uyuşturucu satışı ve İsveç toplumuna zarar veren çeşitli yollarla para toplamak için topraklarımızı üs olarak kullanıyor.

Billström, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini bu yüzden onaylamadığını kaydetti. "Türkiye'ye karşı sorumluluklarımız var." diye konuştu. 1 Haziran'da İsveç'te yürürlüğe girecek yeni terör ceza yasasını hatırlattı.

Ülkede terör örgütlerine üyeliğin suç kapsamına alınması hedeflenen yasa tasarısında, terör faaliyetlerine katılan ve terör örgütleriyle işbirliği yapan kişilere 4 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.