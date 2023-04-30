Kongolu madenciler göçükten böyle çıkarıldı: Elleriyle kazarak kurtardılar!

Dünyadaki kobalt rezervinin yüzde 60'ının bulunduğu ve bir kısmı da batılı ülkeler tarafından sömürülen Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çok zor şartlar altında çalışan işçiler madenin altında kalıyor. Maden işçilerinin arkadaşlarını göçükten kurtarma çabası ise göz dolduruyor.

Yarın 1 Mayıs... Emekçiler dünyanın dört bir yanında üretmeye, değer yaratmaya devam ediyor. Bugün elimize ulaşan çok özel bir görüntüyü sizlerle paylaşıyoruz. Dünyadaki kobalt rezervinin yüzde 60'ının bulunduğu ve bir kısmı da batılı ülkeler tarafından sömürülen Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çok zor şartlar altında çalışan işçiler madenin altında kalıyor. Maden işçilerinin arkadaşlarını göçükten kurtarma çabası ise göz dolduruyor. Vidyonun sonunda yaşadıkları sevinç ise yürekleri dağlıyor.

# Demokratik Kongo Cumhuriyeti # Meta Nikel Kobalt Madencilik

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