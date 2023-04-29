İspanya'da kira krizi: Sınırlama getirildi

Fahiş kiralar Avrupa’nın da sorunu. İspanya’da kira artışına sınırlama getiren ilk konut yasa tasarısı 167'ye karşı 176 oyla mecliste kabul edildi. Tasarının onaylanması halinde, şimdiye kadar TÜFE'ye göre belirlenen kira artışlarının 2023'te yüzde 2, 2024'te yüzde 3 ile sınırlandırılacak.

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İspanya tarihinde bir ilk yaşandı. Kira artışlarına sınırlama getiren konut yasa tasarısı hükümetin iki ortağı Sosyalist İşçi Partisi ve Unidas Podemos ile Katalan ve Bask partilerin desteğiyle 167'ye karşı 176 oyla mecliste kabul edildi.

Senatoya gönderilen tasarıya göre İspanya’da TÜFE'ye göre belirlenen kira artışlarının 2023'te yüzde 2, 2024'te yüzde 3 ile sınırlandırılacak. İki yıldan fazla boş kalan evlerin emlak vergileri de yüzde 150'ye varan oranla artışlar yapılacak.

Hükümet, bu tasarıyla birlikte özellikle gençler ve yoksullar için de konutun "bir hak olarak tanınacağını" savunuyor. Tasarıya karşı çıkan muhalefet partiler ise İspanya'da mevcut durumda yaygın olan "boş evlerin işgalinin daha da artacağını, arzın azalacağını ve fiyatların artacağını" öne sürüyor.

Başbakan Pedro Sanchez, tasarının mecliste kabulünden sonra " Konut sorunu toplumdaki eşitsizliğin yüzde 70'ini oluşturmaktadır. Bu yasa spekülasyonu, yozlaşmayı ve pek çok toplumsal acıyı beraberinde getiren paradigmayı, neo-liberal modeli değiştiriyor" değerlendirmesini yaptı.

Tasarı senatoda kabul edildikten sonra son kez meclise bir kez daha gelerek, onay alması halinde yasallaşacak. Muhalefetteki Bask Milliyetçi Partisi de tasarıya karşı çıkarak, yasallaşması halinde Anayasa Mahkemesi'ne itiraz edeceğini duyurdu.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# İspanya # kira artışı

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