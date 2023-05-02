Fransa'da olaylı 1 Mayıs

Fransa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü eylemleri olaylı geçti. Emeklilik yaşını 2 yıl artıran reformun protesto edildiği gösterilerin 13'üncüsünde, Paris yine alev alevdi. Polis ile eylemciler arasında arbede çıktı.

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Fransa’daki emeklilik yaşını 2 yıl arttıran düzenlemeye ilişkin protestolar 1 Mayıs eylemlerine sıçradı. Emek ve Dayanışma gününde gösteriler başlamadan Fransız Polisi 22 kişiyi gözaltına aldı.

Başkent Paris’te emeklilik reformu karşıtı kitlesel eylemlerin 13'üncüsünde polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı.

Göstericiler göz yaşartıcı gazla müdahale eden polislere havai fişeklerle karşılık verdi.

Lyon kentinde de protestocuların işyerlerinin camlarını kırdı, çöp kovalarını ateşe verdi. Eylemlerde göstericiler polisin dron kullanma ihtimaline karşı şemsiye açmaları dikkati çekti.

Öte yandan Nantes kentinde göstericiler valiliğin girişinde yangın başlatırken polis bu kentte de çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclisten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı.
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# fransa # 1 mayıs

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