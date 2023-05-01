Rusya'dan Ukrayna'nın "bahar operasyonu"na darbe

Rusya, NATO’nun genişleme planına karşı başlattığı vatan savaşında son düzlüğe girdi. Ukrayna’da çatışmalar şiddetlendi.

Karadeniz Tahıl Anlaşmasını ihlal ederek İHA’larla Kırım ve Rus Filolarına saldıran Kiev’e yanıt sert oldu. Kiev dahil, Dnipro, Uman ve Ukrainka şehirlerine ağır bombardırman düzenlendi.

Rus Ordusu, Ukrayna’nın sözde bahar saldırısını başlayamadan bitirdi. Kiev yönetimi mevzilerini korumalarını istese bile karne ile mermi alan Ukrayna ordusu dağılıyor. Askerler komutanlarına karşı gelerek mevzilerinden ayrılıyor.

Ukrayna Kiev'in 51 gün aradan sonra ilk kez füzelerle vurulduğunu açıkladı. Karşı saldırının fişeğinin ateşlendiğini söyleyerek Moskova’yı tehdit etmeye çalıştı.

ABD basını ise Kiev’in karşı saldırı başlatabilecek durumda olmadığını vurguladı. Beyaz Saray’ın Kiev’in açıklamalarına güvenmediği kaydedildi.