İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: Gece gündüze döndüren bombardımana Gazzeliler direniyor

Geceyi gündüze çeviren bu görüntüler İsrail'in Gazze'deki hava saldırısından. Tel Aviv yönetimi arda arda Gazze'yi vurdu.

Hamas güçleri İsrail'in saldırılarına roketlerle karşılık verdi. İsrail'de sirenler geceyi boyu susmadı.

Siyonizm ablukası altındaki Gazze'de hasarın boyutu sabah ortaya çıktı.

Olaylar Filistinli tutuklu Hıdır Adnan’ın İsrail hapishanesindeki açlık grevinin 87. gününde hayatını kaybetmesi ile başladı. Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına roketler fırlatıldı, 1 İsrailli ağır yaralandı.

Büyük panik yaşanan İsrail'de güvenlik toplantısı düzenlendi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Savunma Bakanı ve üst düzey komutanlarla güvenlik değerlendirmesi yaptı.

Gazze'ye bombalar yağarken Batı Şeria'da da gözyaşları vardı.

İsrail güçleri yasa dışı yerleşim yerlerini genişletmek için Filistinlilerin evlerini yıktı. Batı Şeria'nın Haris köyüne baskın yaptı.

Köyün tüm giriş ve çıkışlarını kapatan İsrail güçleri, yıkacakları evlerdeki Filistinlileri zorla dışarı çıkardı. Onların gözleri önünde yuvalarını yıktı.