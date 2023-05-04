Avrasya'da iş birliğine kama

Türkiye, savunma sanayisinde büyük bir atılım içinde. İnsansız hava, deniz ve kara araçları, gemiler, denizaltılar, füzeler, elektronik harp sistemleri gibi ürünleri milli imkanlarla sahada.



Ancak Atlantik ile Avrasya’nın karşı karşıya çarpıştığı koşullardaki mevcut stratejik konumlanma, hükümetin bocaladığını gösteriyor.



27 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest'te, Avrasya ortaklığına zarar verecek bir anlaşmaya imza atıldı. Baykar, Ukrayna ile el sıkıştı.



Ukrayna Stratejik Sanayi Bakanı Oleksandr Kamyshin, Baykar Teknoloji ile üç yeni sözleşme imzaladıklarını duyurdu.



Ukrayna Savunma Bakanı'nın “ yeni nesil silah” vurgusu akıllara Akıncı TİHA üzerine anlaşma yapılmış olabileceğini getirdi. Çünkü Haluk Bayraktar ile Ukraynalı yetkililer de, ellerine Akıncı maketi alarak poz verdi.



Aydınlık Gazetenin ulaştığı Baykar yetkilileri ise anlaşmaların Motor Sich ve Ivchenko-Progress şirketlerinden motor alımı konusunda olduğunu ifade etti. Ukrayna'nın silah temini açıklamalarına ise açıklık getirmedi...



Baykar Teknoloji, bugüne kadar Kiev'e 50'nin üzerinde silahlı insansız hava aracı tedarik etti. Ukrayna yönetimi en son Haziran 2022'de, toplam 50 adet TB2 SİHA aldıklarını açıklamıştı.



Baykar, ABD ve NATO destekli Ukrayna'ya SİHA tedarik ederken, Ukrayna'dan da motor satın alıyor. Bugün Kızılelma ile Akıncı TİHA'da Ukrayna motorları kullanılıyor. Moskova ise Ankara'nın "denge" politikasından rahatsız.



Rusya'nın askeri operasyonu Atlantik ve Avrasya arasındaki bir savaş olarak dünya tarihine geçiyor ancak Türkiye'nin "denge" stratejisi adı altında Atlantik'te konumlanması, "Avrasya iş birliğine kama" şeklinde yorumlanıyor....