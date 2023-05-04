Avrasya'da iş birliğine kama

Dış politika stratejisini "denge" üzerine kuran Türkiye, Atlantik-Avrasya savaşında bocalıyor. Baykar, ABD ve NATO'nun desteklediği Ukrayna ile üç yeni sözleşme imzaladı.Haluk Bayraktar ve Ukraynalı heyet, TEKNOFEST'te Akıncı ile dünya kamuoyunda iş birliği mesajı verdi.

Son Güncelleme:

Türkiye, savunma sanayisinde büyük bir atılım içinde. İnsansız hava, deniz ve kara araçları, gemiler, denizaltılar, füzeler, elektronik harp sistemleri gibi ürünleri milli imkanlarla sahada.

Ancak Atlantik ile Avrasya’nın karşı karşıya çarpıştığı koşullardaki mevcut stratejik konumlanma, hükümetin bocaladığını gösteriyor.

27 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest'te, Avrasya ortaklığına zarar verecek bir anlaşmaya imza atıldı. Baykar, Ukrayna ile el sıkıştı.

Ukrayna Stratejik Sanayi Bakanı Oleksandr Kamyshin, Baykar Teknoloji ile üç yeni sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

Ukrayna Savunma Bakanı'nın “ yeni nesil silah” vurgusu akıllara Akıncı TİHA üzerine anlaşma yapılmış olabileceğini getirdi. Çünkü Haluk Bayraktar ile Ukraynalı yetkililer de, ellerine Akıncı maketi alarak poz verdi.

Aydınlık Gazetenin ulaştığı Baykar yetkilileri ise anlaşmaların Motor Sich ve Ivchenko-Progress şirketlerinden motor alımı konusunda olduğunu ifade etti. Ukrayna'nın silah temini açıklamalarına ise açıklık getirmedi...

Baykar Teknoloji, bugüne kadar Kiev'e 50'nin üzerinde silahlı insansız hava aracı tedarik etti. Ukrayna yönetimi en son Haziran 2022'de, toplam 50 adet TB2 SİHA aldıklarını açıklamıştı.

Baykar, ABD ve NATO destekli Ukrayna'ya SİHA tedarik ederken, Ukrayna'dan da motor satın alıyor. Bugün Kızılelma ile Akıncı TİHA'da Ukrayna motorları kullanılıyor. Moskova ise Ankara'nın "denge" politikasından rahatsız.

Rusya'nın askeri operasyonu Atlantik ve Avrasya arasındaki bir savaş olarak dünya tarihine geçiyor ancak Türkiye'nin "denge" stratejisi adı altında Atlantik'te konumlanması, "Avrasya iş birliğine kama" şeklinde yorumlanıyor....

# Baykar # Ukrayna # kiev # nato

Benzer Videolar

2023'ün turizm başkenti Erdabil 2023'ün turizm başkenti Erdabil
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
İran Cumhurbaşkanı Reisi 13 yıl sonra Şam'da İran Cumhurbaşkanı Reisi 13 yıl sonra Şam'da
İşgalci İsrail ordusu Gazze’ye hava saldırısı düzenledi İşgalci İsrail ordusu Gazze’ye hava saldırısı düzenledi
Fransa’da Türk seçmene PKK saldırısı Fransa’da Türk seçmene PKK saldırısı
Abhazya'dan Vatan Partisi mesajı Abhazya'dan Vatan Partisi mesajı
Fransa'da olaylı 1 Mayıs Fransa'da olaylı 1 Mayıs
Rusya'dan Ukrayna'nın "bahar operasyonu"na darbe Rusya'dan Ukrayna'nın "bahar operasyonu"na darbe
Perinçek'in açıklamaları Rus basınında Perinçek'in açıklamaları Rus basınında
Kongolu madenciler göçükten böyle çıkarıldı Kongolu madenciler göçükten böyle çıkarıldı
İspanya'da kira krizi: Sınırlama getirildi İspanya'da kira krizi: Sınırlama getirildi
Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırı Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırı
Çok Okunanlar
1 İşte dünyanın en ucuz 10 ülkesi
2 4 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları
3 17 gün cam kafeste yaşayacak
4 295 bin TL’lik en ucuz elektrikli araç Türkiye’de
5 Ulusal Kanal Yayın akışı