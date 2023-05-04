ABD'de 'Biden' depremi: “FBI'ın elinde belgeler var”

ABD Başkanı Joe Biden'ın Başkan yardımcısı olduğu döneme ilişkin ortaya atılan iddialar, kongrenin gündemine oturdu.



İddialara göre, Federal Soruşturma Bürosu FBI ile Adalet Bakanlığı, Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemde yabancı uyruklu bir isim ile para alış verişi yaptığına ilişkin belgeleri, elinde bulunduruyor.



İddialar üzerine ABD kongresinden iki Cumhuriyetçi senatör hızla harekete geçti. Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi Başkanı James Comer ile Senatör Chuck Grassley,FBI ve Adalet Bakanlığı'na mektup gönderdi. Mektupta ilgili belgenin teslim edilmesi istendi.



Beyaz Saray'dan da konu ile ilgili açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Ian Sams, Cumhuriyetçilerin Biden hakkında temelsiz iddialar öne sürdüğünü söyledi.



FBI ve Adalet Bakanlığı ise Biden'a yönelik iddialar karşısında sessizliğini koruyor.