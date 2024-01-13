342 km giden trenin içinde yaşananlar! Kimse gözlerine inanamadı...

Yüksek hızlı 'maglev' trenler konusunda ince bir mühendislik anlayışına sahip olan Çin'den gelen görüntüler, ülkenin demiryolu teknolojisinde ne kadar ileri olduğunun ispatı sayılabilir.

Devasa büyüklükteki ülkenin büyük şehirlerini birbirine bağlayan hızlı tren ağı yaklaşık 38 bin kilometreyi (km) aşmış durumda.

Son olarak, sosyal medyadaki bir video izleyenleri büyülemeye yetti.

HIZ VE KONFORUN EŞSİZ UYUMU

342 kilometre sürate giden hızlı tren içindeki bir yolcu ters şekilde koyduğu su şişesini ve dik bir şekilde konumlandırdığı bozuk parayı kayda aldı. Yüksek hızla giden trende herhangi bir sarsıntı olmaması ise izleyenleri şaşırttı.