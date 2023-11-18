44 Türk Vatandaşı Daha Tahliye Edildi

Gazze'deki Türk vatandaşlarının Mısır'a tahliyesi başladı. Dışişleri Sözcüsü Öncü Keçeli, Refah Sınır Kapısı’ndan geçen 44 kişinin Mısır'da Türk diplomatlar tarafından karşılandığını, havayolu ile Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.

44 Türk Vatandaşı Daha Tahliye Edildi
Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Gazze'den Türk vatandaşlarının Mısır'a tahliyesinin başladığını açıkladı.

Keçeli, “18 Kasım'da Refah Sınır Kapısı'ndan geçen 44 kişi Mısır'a ulaşmıştır. Sınırda diplomatlarımızca karşılanan söz konusu grup, önce Kahire'ye getirilecek ve buradan havayoluyla ülkemize intikal edecektir” dedi.

Keçeli, "Gazze’deki vatandaşlarımızın tamamının tahliyesini güvenli şekilde ve en kısa zamanda sonuçlandıracağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

# gazze # türk vatandaşları
Çok Okunanlar
İstanbul'da Barajların Doluluk Oranları Yükselmeyi Durdurdu! İSKİ Açıkladı
İstanbul'da Barajların Doluluk Oranları Yükselmeyi Durdurdu! İSKİ Açıkladı
Evinde Yetiştirdiği Lavanta Hayatını Değiştirdi!
Evinde Yetiştirdiği Lavanta Hayatını Değiştirdi!
Marketler Bugün Kapalı Mı? Evlere Servis Yapan Marketler Çalışıyor Mu?
Marketler Bugün Kapalı Mı? Evlere Servis Yapan Marketler Çalışıyor Mu?
Elon Musk'tan İsrail Hamlesi!
Elon Musk'tan İsrail Hamlesi!
Cumartesi Günü İstanbul'da Çoğu İlçede Elektrik Kesintisi Yaşanacak! BEDAŞ Uyardı!
Cumartesi Günü İstanbul'da Çoğu İlçede Elektrik Kesintisi Yaşanacak! BEDAŞ Uyardı!
Öne Çıkanlar ALMAN MUHABİRDEN ERDOĞAN'I KIZDIRAN SORU! KRİTİK ZİYARETİN PERDE ARKASI - Deniz Yıldırım ALMAN MUHABİRDEN ERDOĞAN'I KIZDIRAN SORU! KRİTİK ZİYARETİN PERDE ARKASI - Deniz Yıldırım Elon Musk'tan İsrail Hamlesi! Elon Musk'tan İsrail Hamlesi!