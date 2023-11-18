44 Türk Vatandaşı Daha Tahliye Edildi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Gazze'den Türk vatandaşlarının Mısır'a tahliyesinin başladığını açıkladı.



Keçeli, “18 Kasım'da Refah Sınır Kapısı'ndan geçen 44 kişi Mısır'a ulaşmıştır. Sınırda diplomatlarımızca karşılanan söz konusu grup, önce Kahire'ye getirilecek ve buradan havayoluyla ülkemize intikal edecektir” dedi.



Keçeli, "Gazze’deki vatandaşlarımızın tamamının tahliyesini güvenli şekilde ve en kısa zamanda sonuçlandıracağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



