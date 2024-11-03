4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Depremle ilgili açıklama yapıldı

İran'ın Simnan eyaletinde saat 05.16'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başkent Tahran'dan da hissedilen depremle ilgili herhangi bir hasar bilgisi alınmadığı açıklandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Depremle ilgili açıklama yapıldı
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İran'ın Simnan eyaletinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremle ilgili İran Ulusal Sismoloji Merkezi'nden açıklama yapıldı.

İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Simnan eyaletine bağlı Germser ilçesi olan 5,6 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 05.16'da gerçekleşti.

4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Depremle ilgili açıklama yapıldı - Resim : 1

Başkent Tahran'da da hissedilen depremin 11 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Simnan Kriz Yönetimi Merkezinden yapılan açıklamada, bölgeye ekiplerin gönderildiğini ancak şu ana kadar herhangi bir hasar bilgisi alınmadığı aktarıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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