5,9 büyüklüğünde şiddetli deprem! Depremin ayrıntıları açıklandı

Filipinler'in Panganiban bölgesi açıklarında çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin ayrıntılarıyla ilgili açıklama ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yapıldı.

Açıklamada, 5,9 büyüklüğünde deprem olduğu belirtildi. Depremin merkez üssünün Panganiban bölgesinin 69 kilometre kuzeydoğu açıkları olduğu duyuruldu.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.