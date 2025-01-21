6 büyüklüğünde deprem oldu! Depremle ilgili açıklama geldi
Tayvan'ın güneybatısındaki Yujing bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremle ilgili açıklama yapıldı.
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Tayvan'ın güneybatısındaki Yujing bölgesinin 12 kilometre kuzeyinde deprem meydana geldiği açıklandı. Depremle ilgili ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) açıklama geldi.
Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 6 olarak belirlendi.
Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı bildirilmedi.
Tayvan itfaiye yetkilileri, Ada'nın güneyindeki Tainan ilinde çöken bir evden 6 kişinin hafif yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı.
Yetkililer, deprem nedeniyle bir köprünün hasar gördüğünü belirtti.
Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi ise depremin büyüklüğünü 6,4 olarak duyurdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı