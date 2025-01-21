"Panama Kanalı'nı geri alacağız" diyen Trump'a Panama Devlet Başkanı Mulino'dan sert yanıt

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, göreve başlamasının ardından yaptığı ilk konuşmada, "Panama Kanalı'nı geri alacağız" dedi. Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, Trump'ın sözlerine, "Panama Kanalı, Panama'nındır ve öyle kalacak" yanıtını verdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
"Panama Kanalı'nı geri alacağız" diyen Trump'a Panama Devlet Başkanı Mulino'dan sert yanıt
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ABD'de başkanlık seçimlerinden zaferle ayrılan Donald Trump, ABD Kongresi'nde yemin ederek görevine başladı.

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, göreve başlamasının ardından yaptığı ilk açıklamada, "Panama Kanalı'nı geri alacağız" ifadesini kullandı.

PANAMA DEVLET BAŞKANI'NDAN TRUMP'A YANIT

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, X sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada, Trump'ın yemin törenindeki Panama Kanalı'na yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Panama lideri Mulino paylaşımında, "Başkan Donald Trump tarafından ifade edilen sözleri kapsamlı şekilde reddetmeliyim. Panama Kanalı, Panama'nındır ve öyle kalacak." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Panama Kanalı'nın Çin tarafından kontrol edildiği iddiasına dikkati çeken Mulino, "Dünyada yönetimimize müdahale eden herhangi bir ulusun varlığı söz konusu değildir." görüşünü paylaştı.

Mulino, Torrijos-Carter Anlaşması'nı hatırlatarak, "Kanal, hiç kimsenin verdiği bir taviz değildi, Torrijos-Carter Anlaşması’nın bir sonucu olarak, 1999'da doruğa ulaşan, kuşaklar boyu süren mücadelenin bir ürünüydü. O zamandan bu yana, 25 yıldır kesintisiz şekilde, ABD de dahil dünya ticaretine hizmet etmek amacıyla bu kanalı sorumlu şekilde yönettik ve genişlettik. Tarih ve ABD’ye yönelik eylemlerimiz de gösteriyor ki bizi koruyan hakları, anlaşmanın hukuki temelini, bizi farklı kılan saygınlığımızı ve uluslararası hukukun bize verdiği gücü; ülkeler arasındaki ve her şeyden önce müttefik ve dost ülkeler arasındaki ilişkileri yönetmenin ideal yolu olarak kullanacağız." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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