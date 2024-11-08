6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Depremle ilgili açıklama yapıldı

Güney Amerika ülkesi Şili açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Depreme ilişkin yapılan açıklamada, tsunami uyarısı yapılmazken, can ya da mal kaybı bildirilmedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Depremle ilgili açıklama yapıldı
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Güney Amerika ülkesi Şili açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) depreme ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, depremin merkez üssünün Cochrane bölgesinin kuzeybatısı olduğunu açıkladı. 6,2 büyüklüğündeki depremin derinliğinin 10 kilometre olduğu ifade edildi.

6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Depremle ilgili açıklama yapıldı - Resim : 1

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, can ya da mal kaybı bildirilmedi.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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