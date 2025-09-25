6,2 büyüklüğünde deprem! Sınır bölgelerde de hissedildi

Yerin 7,8 kilometre derinliğinde kaydedilen 6,2 büyüklüğündeki deprem, Venezuela’nın büyük bölümünde hissedildi. Sarsıntının Kolombiya’nın sınır bölgelerinde de etkili olduğu belirtildi.

Depremin ardından can ve mal kaybına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.