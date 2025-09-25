6,2 büyüklüğünde deprem! Sınır bölgelerde de hissedildi
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela’da meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, depremin merkez üssünün Zulia eyaletine bağlı Mene Grande kasabası olduğu bildirildi.
Yerin 7,8 kilometre derinliğinde kaydedilen 6,2 büyüklüğündeki deprem, Venezuela’nın büyük bölümünde hissedildi. Sarsıntının Kolombiya’nın sınır bölgelerinde de etkili olduğu belirtildi.
Depremin ardından can ve mal kaybına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.