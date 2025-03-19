6,2 milyon dolar değerinde altın klozet çalındı

İngiltere'de 6,2 milyon dolar değerinde altın klozet çalındı. Oxford'daki tarihi yapıda düzenlenen sanat sergisinden, gözkamaştırıcı bir açılış etkinliğinden saatler sonra çalınan klozetin planlı bir soygun olduğu ortaya çıktı.

6,2 milyon dolar değerinde altın klozet çalındı
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İngiltere'de 6,2 milyon dolar değerinde altın klozet çalındı. 

Hırsızlar, kapıları kırıp binaya girdi ve sanat eserini yerinden sökerek kaçırdı.

Dava sonucunda, Michael Jones soygunun planlanmasından suçlu bulunurken, Fred Doe çalınan altını satmaya çalışmaktan mahkum edildi.

BORA GUCCUK İSE AYNI SUÇLAMADAN BERAAT ETTİ

BBC’nin araştırmasına göre, soygunun lideri olarak belirlenen James Sheen, 2005 yılından bu yana en az altı kez hapis cezası aldı ve çeşitli dolandırıcılık ve hırsızlık şebekelerini yöneterek 5 milyon sterlinden fazla gelir elde etti.

 

SOYGUN BİRKAÇ DAKİKADA GERÇEKLEŞTİ

 Güvenlik kamerası görüntülerine göre beş kişi soyguna katılırken, polis sadece Sheen ve Jones’u yakalayabildi. Mahkemede sunulan delillere göre, çalınan sanat eseri kısa sürede parçalandı ve satıldı. Altın klozetin hiçbir parçası kurtarılamadı.

Sheen, olaydan haftalar sonra gözaltına alındı ancak delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldı. Serbest kaldıktan sonra, çeşitli hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karışmayı sürdürdü ve sekiz ay içinde çeşitli mücaddelere konu oldu.

GÜVENLİK ZAFİYETLERİ SOYGUNU KOLAYLAŞTIRDI

Mahkemeye sunulan bilgilere göre, Blenheim Sarayı’nda olay güceli bir güvenlik sistemi olmadığı ortaya çıktı. Sanat eseri, ince bir ahşap kapının arkasında kilitliydi ve sergi alanı geceleri güvenlik kameralarıyla izlenmiyordu.

Polis, alarm çaldıktan beş dakika sonra olay yerine ulaşsa da, çete çoktan kaçmıştı.

 

MİLYONLARCA STERLİNLİK SUÇ GELİRİ ELE GEÇİRİLEMEDİ

Mahkeme belgelerine göre, Sheen ve liderliğini yaptığı hırsızlık çeteleri toplamda 5 milyon sterlinin üzerinde yasa dışı gelir elde etti. Ancak şu ana kadar bu paraların büyük bir kısmı yetkililer tarafından geri alınamadı. Sheen’in yalnızca 900 bin sterlin kazandığı belirlenmesine rağmen mahkeme, geri ödemesi gereken tutarı sembolik olarak 1 sterlin olarak belirledi.

Bu karar, İngiltere’de suç gelirlerinin geri kazanılması konusundaki sistemin etkinliğini sorgulayan tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Eski içişleri bakanlarından David Blunkett, "Sheen ve benzeri suçlular sistemle alay ediyor, buna daha fazla izin veremeyiz" dedi.

Mahkeme sücenlileri ilerleyen tarihlerde cezalandıracak. Polis, halen kayıp olan varlıkların bulunması için mali araştırmaların devam ettiğini açıkladı.

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Kaynak: TRT Haber

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