6,3 büyüklüğünde deprem oldu

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremle ilgili ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan (USGS) açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, El Salvador'da 6,3 büyüklüğünde olduğu bildirildi. Depremin merkez üssünün La Libertad kentine 50 kilometre mesafedeki Pasifik Okyanusu'nda olduğu açıklandı.

Depremin derinliğinin 49,5 kilometre olduğu kaydedildi.

Deprem komşu ülkeler Guatemala ve Nikaragua'da da hissedildi.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Bu sabah meydana gelen şiddetli depremin ardından, ülkemizin tüm bölgelerinden raporlar hazırlıyoruz. Görünüşe göre herhangi bir can ya da mal kaybı yok." ifadesini kullandı.