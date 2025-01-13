6,9 büyüklüğünde deprem oldu! Depremle ilgili açıklama geldi
Japonya'nın güneybatısındaki Miyazaki eyaleti açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem oldu. Devlet televizyonu NHK, depremin ardından Miyazaki ve Koçi eyaleti kıyılarına yönelik "dev dalga" uyarısı yapıldığını aktardı.
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Japonya'nın güneybatısındaki Miyazaki eyaleti açıklarında şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremle ilgili Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) açıklama geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansına göre, Miyazaki açıklarında yerel saatle 21.19'da 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, 30 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin büyüklüğünü 6,8 olarak duyurdu.
Devlet televizyonu NHK, depremin ardından Miyazaki ve Koçi eyaleti kıyılarına yönelik "dev dalga" uyarısı yapıldığını aktardı.
Resmi Kyodo ajansına göre, sarsıntı Miyazaki'nin yer aldığı güneydeki Kyuşu bölgesi genelindeki eyaletlerde hissedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı