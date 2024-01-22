7 büyüklüğünde şiddetli deprem!
Kırgızistan'da 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi..
Kırgızistan-Sincan sınır bölgesinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde yaşandığı ifade edildi.
Depremin merkez üssünün, Issık Göl çevresindeki Kızıl-Su köyü olduğu ifade ediliyor.
İşte depremin yaşandığı bölgeden ilk görüntüler...
A major earthquake with a magnitude of 7.0 occurred in Kyrgyzstan.— OZAN ÖZTÜRK (@ozanozturk_tr) January 22, 2024
Geçmiş olsun!!#Kırgızistan #Kyrgyzstan #Earthquake #China #Deprem #Землетрясение pic.twitter.com/IL4LlNpKbv
🚨🚨🚨Omg fast video— 2024 World (@World202496596) January 22, 2024
damage occurred in the Kyrgyzstan earthquake. There is news that many houses were destroyed. #Earthquake #Kyrgyzstan #Kırgızistan #Deprem #News #Earthquake pic.twitter.com/9AZKjPJruv
# deprem