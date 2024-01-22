7 büyüklüğünde şiddetli deprem!

Kırgızistan'da 7 büyüklüğünde  bir deprem meydana geldi..

7 büyüklüğünde şiddetli deprem!
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Kırgızistan-Sincan sınır bölgesinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde yaşandığı ifade edildi.

Depremin merkez üssünün, Issık Göl çevresindeki Kızıl-Su köyü olduğu ifade ediliyor.

7 büyüklüğünde şiddetli deprem! - Resim : 1

İşte depremin yaşandığı bölgeden ilk görüntüler...

# deprem
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