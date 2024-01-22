7 büyüklüğünde şiddetli deprem!

Doğalgaz sayıcına bu işlemi yaptırmayanlar dikkat! Yapmayanlar 10 bin TL ödeyecek!

Açıp kapatarak tasarruf edilebilir mi? Doğalgaz faturasını düşürmek için yapıyoruz ama...

Hesaplara 8 bin TL yatıyor... İşte o tarih!

Kolajene bir avuç para vermeye son! Bu besinin içinde doğal ve en güçlü kolajen var