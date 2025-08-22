7,5 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi

Güney Amerika ülkesi Şili’nin güneyinde 7,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Şili Antarktika Yarımadası açıklarındaki Drake Geçidi olduğunu duyurdu.

Yerel saatle kaydedilen deprem, yerin yaklaşık 10,8 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı, Arjantin ve Şili’nin birçok kentinde şiddetli şekilde hissedildi.

Depremin ardından Şili Donanması Hidrografi ve Oşinografi Servisi (SHOA), tsunami alarmı verdi. SHOA tarafından yapılan açıklamada, kıyı bölgelerinde yaşayan vatandaşlara acil tahliye çağrısı yapıldı.

Tahliye çağrısı; sahil bölgeleri, kayalık kıyılar, sulak alanlar, haliçler, nehir ağızları, kıyı şeritleri, marinalar, balıkçı barınakları, limanlar ve iskeleleri kapsıyor.

