Artuklu’da esrarengiz ölümler: 3 kadın aynı gün içinde ölü bulundu
Mardin’in Artuklu ilçesinde peş peşe yaşanan gizemli ölümler, bölgede endişe yarattı. İlçeye bağlı Teker Mahallesi Yeniyol Üstü Küme Evler mevkisinde yaşayan 60 yaşındaki Leyla Işıktaş ve 65 yaşındaki ablası Muatter Işıktaş’tan uzun süre haber alamayan yakınları polise ulaştı.
İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapının açılmasıyla birlikte iki kardeşin cansız bedenleri evin içinde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelere göre kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık çalışmalarını sürdürürken, kardeşlerin cenazeleri Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ardından kesin ölüm nedenlerinin tespiti için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
AYNI GÜN BİR ÖLÜM DAHA
Artuklu’da akşam saatlerinde bir başka mahallede de benzer bir olay yaşandı. Yalım Mahallesi’nde yaşayan 60 yaşındaki Cemile Arslanhan’dan haber alamayan yakınları, eve gittiklerinde kadını hareketsiz halde yerde buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Arslanhan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Arslanhan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Polis ekipleri, aynı gün içerisinde yaşanan iki farklı olay arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor.
