8 kişilik heyet uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakü-Grozni seferi sırasında Kazakistan’ın Aktau şehri yakınlarına düşen Azerbaycan Havayolları’na ait yolcu uçağının incelenmesi için 8 kişilik bir heyet görevlendirdiklerini bildirdi.

Mert Sagit Mert Sagit
8 kişilik heyet uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor
Yayınlanma:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 25 Aralık günü Bakü-Grozni seferi sırasında Kazakistan’ın Aktau şehri yakınlarında düşen Azerbaycan Havayolları AZAL’a ait yolcu uçağının kaza-kırımının incelenmesi için Türkiye’den 8 kişilik bir inceleme heyetini görevlendirdiklerini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, “Azerbaycan Devlet Sivil Havacılık Ajansı’nın talebi üzerine kazanın nedenlerini araştırmak, teknik ve operasyonel analizler yapmak ve gerekli desteği sağlamak amacıyla uzman bir heyet oluşturduk. Heyetimiz, yerel yetkililerle koordinasyon içinde olayın tüm yönleriyle incelenmesi ve sonuçların raporlanması için çalışacak” dedi.

"Türkiye olarak her koşulda Azerbaycan’ın yanındayız"

Bakan Uraloğlu, heyetin bu akşam Bakü’ye seferiyle hareket edeceğini belirterek yarından itibaren çalışmalarına başlayacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, “Türkiye olarak her koşulda Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu belirtiyor, Azerbaycanlı kardeşlerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kazakistan'da düşen uçak hakkında Rusya'dan açıklama geldi: Pilot bu yüzden inemedi...Kazakistan'da düşen uçak hakkında Rusya'dan açıklama geldi: Pilot bu yüzden inemedi...Dünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

Azerbaycan uçak kazası
Günün Manşetleri
Yeni bilgiler ortaya çıktı
Suriye'de eylemler sonrası HTŞ yönetiminden yeni karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik 2025 mesajı!
Rusya'dan Ukrayna'yla ilgili "ateşkes" mesajı
Rusya'dan düşen Azerbaycan uçağıyla ilgili açıklama
Hastane yakınına hava saldırısı
14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Narin'in amcası Salim Güran'ın savunması ortaya çıktı
Sağlık Bakanı'ndan atamalarla ilgili açıklama
Şafak vakti 25 adrese baskın
Çok Okunanlar
Emekli ve memur zammında son rakamlar ortaya çıktı? İşte ayrıntılar... Emekli ve memur zammında son rakamlar ortaya çıktı? İşte ayrıntılar...
8 ilde kar yağışı başlıyor! 8 ilde kar yağışı başlıyor!
İslam Memiş'ten altın için kritik uyarılar: "Sakın bunları yapmayın!" İslam Memiş'ten altın için kritik uyarılar: "Sakın bunları yapmayın!"
Meteoroloji’den Ankara için uyarı: 27 Aralık hava durumu Meteoroloji’den Ankara için uyarı: 27 Aralık hava durumu
Yoğun kış başlıyor: Kar kapıda! İstanbul ve bu iller dikkat! Yoğun kış başlıyor: Kar kapıda! İstanbul ve bu iller dikkat!