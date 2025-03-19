9 ay sonra Dünya'ya dönen astronotlar, SpaceX kapsülüyle geri geldi

SpaceX kapsülü, 19 Mart 2025 tarihinde TSİ 00.05 sularında Florida açıklarına başarıyla indi.

Kapsülden ilk olarak, mahsur kalan astronotlara eşlik eden NASA astronotu Nick Hague ile Rus kozmonot Alexander Gorbunov yürüyerek çıktı.

Astronotlar Suni Williams ve Butch Wilmore ise, indirilip sağlık kontrolüne alınmadan önce sedye ile taşındı.