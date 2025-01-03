95 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası
Kazakistan'da kötü hava koşulları nedeniyle sürücülerin hız sınırına ve mesafeye uymaması nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 95 araç hasar gördü.
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Kazakistan Ulusal Karayolları İşletme Şirketi'nden (KazAvtoJol) yapılan açıklamaya göre, kaza yerel saatle 13.28'de Astana-Petropavl karayolunda meydana geldi.
Şuçinsk istikametine doğru ilerleyen bazı sürücülerin, hız sınırını aşması sebebiyle meydana gelen zincirleme kazada 95 araç hasar gördü.
Kazada ölen ve yaralanan olmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı