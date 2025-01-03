95 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası

Kazakistan'da kötü hava koşulları nedeniyle sürücülerin hız sınırına ve mesafeye uymaması nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 95 araç hasar gördü.

Mert Sagit Mert Sagit
95 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası
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Kazakistan Ulusal Karayolları İşletme Şirketi'nden (KazAvtoJol) yapılan açıklamaya göre, kaza yerel saatle 13.28'de Astana-Petropavl karayolunda meydana geldi.

Şuçinsk istikametine doğru ilerleyen bazı sürücülerin, hız sınırını aşması sebebiyle meydana gelen zincirleme kazada 95 araç hasar gördü.

Kazada ölen ve yaralanan olmadı.​​​​​​​

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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