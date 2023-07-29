ABD-Avustralya ortak askeri tatbikatı tamamlayamadı!

ABD-Avustralya ortak tatbikatı, helikopterin düşmesi sonucu kesintiye uğradı. Helikopter mürettebatı ise kayıp durumda bulunuyor. ABD ve Avustralya'nın ortak askeri tatbikatı başarısızlıkla sonuçlanmış oldu. Talisman Sabre isimli tatbikat iki yılda bir düzenleniyor. Bu yıl 13 ülke ve 30 binden fazla askeri personel personel tatbikata katılmıştı.

MHR-90 TİPİ HELİKOPTER DÜŞTÜ!

Avustralya Savunma Bakanı Marles, ABD ile ortak tatbikata katılan Avustralya ordusuna ait MRH-90 Taipan tipi bir helikopterin gece saatlerinde Hamilton Adası'na yakın tespit edilemeyen bir noktaya düştüğünü söyledi. Arama kurtarma operasyonlarında bulunan askeri helikopterin, düştüğü yerin bulunamaması da gündem oldu.