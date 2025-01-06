ABD Başkanı Biden'dan kritik çağrı

ABD Başkanı Joe Biden'ın görüş yazısı, Washington Post (WP) gazetesinde yayımlandı. Biden, yazısında, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınına dikkati çekti.

2021'deki Kongre baskını benzeri olayın tekrarlanmaması çağrısı yapan Joe Biden, "Bu yıl böyle utanç verici bir saldırı görmeyeceğimiz için mutlu olmalıyız." ifadesini kullandı.

Kongre baskınının yaşandığı gün olanların unutulmaması çağrısı yapan Biden, "Dört yıl önce olanların tekrarının yaşanmasını kabul edemeyiz." dedi.

Joe Biden, 6 Ocak 2021'de olanlara ilişkin "tarihi yeniden yazma hatta silme" çabası görüldüğünü savunarak, bu konudaki endişeleri ciddiye almamanın "partizan takıntısı" olduğunu belirtti.

Donald ​​​​​​​Trump'ın 20 Ocak'ta başkanlık görevini devralmasına ilişkin Biden, "Dört yılın ardından başkanlık ofisinden ayrılırken görevin barışçıl devrinin sağlanmasına saygı duymak ve Amerika'da el üstünde tuttuğumuz geleneklerin restorasyonunu sağlamak için elimden geleni yapmaya kararlıyım. Seçimler, barışçıl şekilde onaylanacak." ifadelerini kullandı.

Joe Biden, Donald Trump'ın başkanlık görevini devralacağı törende bulunacağını kaydetti.

ABD'DE 6 OCAK 2021'DE NE OLMUŞTU?

6 Ocak 2021'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri, 3 Kasım 2020 seçimlerine hile karıştırıldığı iddiasıyla Washington'daki National Mall alanında protesto düzenlemişti.

Yürüyüşün ardından aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçileri, seçim sonuçlarının onaylanmasına ilişkin oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Şiddet olaylarına sahne olan baskında biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Kongre baskınıyla ilgili yaklaşık 1500 kişi çeşitli suçlamalarla yargılanmıştı.