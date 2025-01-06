MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK'lı teröristler etkisiz hale getirildi

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında kritik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde önemli bir operasyona daha imza attı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/KCK'nın silahlı kadın örgütlenmesi içerisinde faaliyet gösteren teröristler "Mitra Mani" kod adlı Zeynep Aslan ve "Ekin Dilda" kod adlı Zeliha Mahçup'un, Türkiye'deki stratejik hedeflere yönelik saldırı gerçekleştirmek üzere eğitim aldıkları bilgisine ulaştı.

Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye'ye geçmek için hazırlık yaptıkları belirlenen teröristleri adım adım takip etti.

Zeynep Aslan ve Zeliha Mahçup, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın düzenlediği başarılı operasyonla etkisiz hale getirildi.

İki teröristin terör örgütünün kırsal kadrosuna 2015'te katıldığı belirtildi.