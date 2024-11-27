ABD Başkanı Joe Biden, giderayak savaşı kızıştırıyor

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’nın tükenen silah stoklarını yenilemek için Kongre’den 24 milyar dolar talep etti. Biden yönetimi, Ukrayna’ya 50 milyar dolarlık kredi verilmesi için de sürecin tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi. Kredinin kaynağı ise, Rusya’nın Avrupa’da dondurulan varlıkları...

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ABD Başkanı Joe Biden, giderayak savaşı kızıştırıyor
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Amerika Birleşik Devletleri’nde Joe Biden yönetimi, Ukrayna’da savaş kışkırtıcılığına devam ediyor.

Ocak ayında görevi Donald Trump’a devredecek olan Biden’ın, Ukrayna’nın tükenen silah stoklarını yenilemek ve Kiev’in elindeki silahların ikamesini sağlamak için Kongre'den 24 milyar dolar talep ettiği bildirildi.

Amerikan Politico gazetesi, talebin 25 Kasım’da Kongre’ye sunulduğunu yazdı. Gazeteye konuşan kaynaklar, 16 milyar doların, Ukrayna’ya daha önce gönderilen silahların devamlılığını sağlamak, 8 milyarın ise yeni silahların sevkiyatı için kullanılacağını bildirdi.

Haberde, Biden’ın silah talebini içeren tasarının aralık ayında Kongrede oylamaya sunulacağı, ancak talebin “başarı olasılığının çok küçük” olduğu ifade edildi.

RUSYA'NIN PARASIYLA KIEV'E SİLAH

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dondurulan Rus varlıklarından elde edilecek faizle Ukrayna'ya 50 milyar dolar tahsis edilmesi sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Blinken, İtalya'daki G7 ülkeleri toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında ABD ve müttefiklerinin, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilecek gelirle Ukrayna'ya 50 milyar dolar tahsis edilmesi sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği Konseyi, Ekim ayı sonunda Ukrayna'ya 45 yıla kadar vadeli 35 milyar avroluk krediyi onaylamıştı.

Kararı "hırsızlık" olarak niteleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Hiç şüphe olmasın, biz de misillemede bulunacağız” demişti.

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