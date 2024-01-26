ABD bölünüyor mu? 25 eyalet federal hükümete bayrak açtı
ABD'de 25 eyalet federal hükümetin Meksika sınırındaki dikenli tel kararına karşı gelen bir bildiri yayınladı. Olayın üzerine ABD Başkanı Joe Biden'ın Teksas eyaletine bugüne kadar süre tanıdığı öğrenildi.
2024 seçimlerine doğru gidilirken ABD'de yeni bir kriz patlak verdi. 25 eyalet Teksas'la birleşip merkezi devlet yönetimine başkaldıran bir bildiri yayımladı.
CNN TÜRK Washington Temsilcisi Yunus Paksoy, ABD Anayasa Mahkemesi'nin Meksika sınırıındaki dikenli ve jiletli telleri kesmesine veya taşımasına izin vermesinin ardından Teksas Valisi Greg Abbot'un mahkeme kararına karşı çıkmakla suçlandığını dile getirdi. Paksoy'un aktardığına göre 25 eyalet Vali Greg Abbot'a destek veren bir bildiri yayınladı. Bunun üzerine Biden'ın Teksas'a bugüne kadar süre tanıdığı öğrenildi.
ABD'DE 25 EYALET FEDERAL HÜKÜMETE BAŞ KALDIRAN BİLDİRİ YAYINLADI
ABD'de sular durulmuyor. Federal hükümetle eyaletler arasında yaşanan çatışmalara bir yenisi daha eklendi. ABD Anayasa Mahkemesi'nin Meksika sınırındaki dikenli tel kararına Teksas Valisi Gregg Abbott'un karşı çıkmasının ardından 25 eyalet de ortak bildiri yayınladı.
CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son gelişmeleri şöyle aktardı:
- ABD Anayasa Mahkemesi’nin Pazartesi günkü kararı, federal (merkezi devlet) sınır görevlilerinin Meksika sınırına Cumhuriyetçi Teksas Valisi Gregg Abbott tarafından kurdurulan dikenli ve jiletli telleri kesmesine veya taşımasına izin verdi. Bu dikenli teller, ABD’nin güney sınırından akın akın gelen mültecileri durdurmak için kurulmuştu. Ancak Greg Abbott Çarşamba günü, federal sınır görevlileri kaldırsa bile Teksas'ın dikenli telleri koymaya devam edeceğini öne sürdü. Abbott, Anayasa Mahkemesi kararına karşı çıkmakla suçlanırken 25 eyalet ortak bildiri yayımlayıp destek çıktı Yani toplam 50 eyaletten 25’i, ülkenin yarısı, merkezi devlete karşı bildiriye imza attı Biden, bugüne kadar süre tanıdı Teksas’a. Merkezi devlet, Teksas’ın Ulusal Muhafızlarına el koyabilir.