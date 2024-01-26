ABD bölünüyor mu? 25 eyalet federal hükümete bayrak açtı

2024 seçimlerine doğru gidilirken ABD'de yeni bir kriz patlak verdi. 25 eyalet Teksas'la birleşip merkezi devlet yönetimine başkaldıran bir bildiri yayımladı.



CNN TÜRK Washington Temsilcisi Yunus Paksoy, ABD Anayasa Mahkemesi'nin Meksika sınırıındaki dikenli ve jiletli telleri kesmesine veya taşımasına izin vermesinin ardından Teksas Valisi Greg Abbot'un mahkeme kararına karşı çıkmakla suçlandığını dile getirdi. Paksoy'un aktardığına göre 25 eyalet Vali Greg Abbot'a destek veren bir bildiri yayınladı. Bunun üzerine Biden'ın Teksas'a bugüne kadar süre tanıdığı öğrenildi.

ABD'DE 25 EYALET FEDERAL HÜKÜMETE BAŞ KALDIRAN BİLDİRİ YAYINLADI

ABD'de sular durulmuyor. Federal hükümetle eyaletler arasında yaşanan çatışmalara bir yenisi daha eklendi. ABD Anayasa Mahkemesi'nin Meksika sınırındaki dikenli tel kararına Teksas Valisi Gregg Abbott'un karşı çıkmasının ardından 25 eyalet de ortak bildiri yayınladı.

CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son gelişmeleri şöyle aktardı: