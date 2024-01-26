Meteoroloji Doğu Karadeniz'deki bazı illeri uyardı! Yoğun kar yağışı geliyor...

Doğu Karadeniz'de yaşayan vatandaşlar için uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'i yoğun kar yağışı konusunda uyardı. Vatandaşların buzlanma, don olayları ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkat etmesi gerekiyor. İşte yapılan açıklamanın ayrıntıları...

METEOROLOJİ DOĞU KARADENİZ'DEKİ BAZI İLLERİ UYARDI