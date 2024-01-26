Meteoroloji Doğu Karadeniz'deki bazı illeri uyardı! Yoğun kar yağışı geliyor...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de bulunan bazı iller için uyarı verdi. Bu 4 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor. Bakın o şehirler hangileri...
Doğu Karadeniz'de yaşayan vatandaşlar için uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'i yoğun kar yağışı konusunda uyardı. Vatandaşların buzlanma, don olayları ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkat etmesi gerekiyor. İşte yapılan açıklamanın ayrıntıları...
METEOROLOJİ DOĞU KARADENİZ'DEKİ BAZI İLLERİ UYARDI
Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de beklenen yağışların, bölgenin iç kesimlerinde, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç, Artvin'in kuzey yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış ile eğimi fazla dik yamaçlarda çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.