ABD bölünüyor mu? Teksas Eyaleti başkaldırdı

ABD'nin Teksas eyaletinin Cumhuriyetçi valisi Greg Abbott ile federal hükümet arasındaki göçmen konusundaki gerilim tırmanıyor.

Abbott, ABD Başkanı Joe Biden'ın anayasal yükümlülüklerine sadık kalmadığını ve göçmenlerin eyalete gelişini engelleme taleplerine yanıt vermediğini belirterek, eyaletin anayasal kendini savunma hakkını kullanacağını duyurdu.

Teksas'ı destekleyen 25 eyalet, Teksas sınırını korumak ve olası federal müdahaleyi önlemek için hava ve kara yoluyla takviye güç göndermeye başladı. 25 Cumhuriyetçi vali, Biden yönetimiyle arasındaki sınır anlaşmazlığında Teksas'ı destekleyen ortak bildiri yayınladı.

AYRILMA HAKKI OLAN TEK EYALET

Teksas, ABD’nin nüfus ve yüzölçümü olarak en büyük ikinci eyaletidir. Yaklaşık 30 milyon nüfuslu eyaletin başkenti Austin şehridir. Teksas denince aklımıza meşhur Dallas dizisi, kovboylar, göz alabildiğine uzanan çöller gelir. Ancak Teksas’ı diğer eyaletlerden ayıran şeyler sadece bunlar değildir. Teksas’ı, diğer eyaletlerden daha özel kılan bir farkı vardır. ABD Anayasası’na göre Birleşik Devletler’den halk oylaması ile ayrılma hakkına sahip tek eyalet Teksas’tır