ABD Borç Batağında! Washington'un Borcu 33 Trilyon Doları Buldu

ABD 33 trilyon dolarlık borç dağının altında.. Milli paralarla ticaret güçleniyor, dolar saltanatı çöküyor, ABD ekonomisi ise giderek kötüleşiyor.

Evsizlerin, işsizlerin sayısı artarken Washington'un borcu 33 trilyon doları buldu. Üstelik ABD’nin 33 trilyon dolarlık borcunun daha da büyümesinin kaçınılmaz olduğu düşünülüyor.