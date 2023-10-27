ABD Borç Batağında! Washington'un Borcu 33 Trilyon Doları Buldu

Dolarla ticaret 2. plana düştü, ABD ekonomisi giderek kötüleşiyor. Hatta borç batağında. İsrail ve Ukrayna'ya fon ayırmak için seferber olan Washington'un borcu 33 trilyon doları buldu.

ABD Borç Batağında! Washington'un Borcu 33 Trilyon Doları Buldu
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ABD 33 trilyon dolarlık borç dağının altında.. Milli paralarla ticaret güçleniyor, dolar saltanatı çöküyor, ABD ekonomisi ise giderek kötüleşiyor.

Evsizlerin, işsizlerin sayısı artarken Washington'un borcu 33 trilyon doları buldu. Üstelik ABD’nin 33 trilyon dolarlık borcunun daha da büyümesinin kaçınılmaz olduğu düşünülüyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# abd # ekonomi
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