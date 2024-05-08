ABD Büyükelçiliği önünde İsrail'in katliamları protesto edildi



ABD Ankara Büyükelçili önünde toplandılar. Bu sloganlarla, katliamcı ABD ve İsrail’i protesto ettiler.

"KATİL İSRAİL FİLİSTİNDEN DEFOL"

İsrail ordusunun Gazze’de Refah bölgesine yönelik saldırıları tepki toplama devam ediyor.

Salı akşam saatlerinde ABD elçiliği önünde buluşan Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, Washington’un Gazze’deki katliamlarda rolü olduğuna dikkat çekti. Grup adına, Ramazan Yılmaz, açıklama yaptı.

- Siyonist İsrail rejimi, Refah Sınırı Kapısı'nı işgale başladı. Gazze'de aylardır devam eden sistematik cinayetleriyle 35 bin insanın ölümüne sebep olan bu terör yapısı, Refah'ta katliama hazırlanmaktadır. Protesto gösterilerinde Bir açıklama da HAK-İŞ Filistin ve Kudüs'e Destek Sendikal Dayanışma Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi’nde geldi. Tanrıverdi, Hamas’ın yapıcı tutumuna, İsrail’in saldırgan tavrına dikkat çekti.

Hüseyin Tanrıverdi ise şunu söyledi: "Hamas dünyada barış ve dostluktan yana. Bütün bu iyi niyetlerine rağmen ateşkesi kabul etmeyen vampir Netanyahu terörist devletin lideri yine kan emmek için seferberliğini ilan etti. Masum kardeşlerimize saldırdı. Refah'ta bütün acımasızlığını bugüne kadar gösterdiği gibi daha şiddetli bir şekilde gösterdi"