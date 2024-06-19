ABD Çin kışkırtmasını sürdürüyor! Tayvan'a 360 milyon dolarlık silah satışı

ABD, Çin'e karşı kışkırtmalarına devam ediyor. ABD yönetiminin, Tayvan'a yüzlerce silahlı insansız hava aracı, füze ekipmanı ve ilgili destek malzemelerinin de aralrında bulunduğu 360 milyon dolarlık yeni bir silah satışını onayladığı bildirildi.

ABD'DEN TAYVAN KIŞKIRTMASI

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA), Tayvan'a yönelik silahlı insansız hava aracı, füze ekipmanı ve ilgili destek malzemelerinin aralarında bulunduğu 360 milyon dolarlık yeni bir silah satışını onayladı. Söz konusu satış, savaş başlıklı 291 adet "Altius-600M" kamikaze dron sistemi, "uzun menzilli gezici mühimmat" olarak bilinen 720 adet "Switchblade"i de içeriyor.

Silah satışının onaylanması, Tayvan'ı kendi topraklarının bir parçası olarak gören ve gerekirse güç kullanarak birleştirme sözü veren Çin ile ABD arasında gerilimin yüksek olduğu bir dönemde geldi.

Tayvan lideri Lai Ching-te, başkent Taipei'de düzenlediği basın toplantısında, Tayvan'a yapılan son silah satışını onayladığı için ABD'ye teşekkür etti.

Lai, bu tür gelişmelerin Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunmasına yardımcı olduğunu öne sürerek, "Gelecekte, ister askeri alımlar yoluyla ister kendi çabalarımızla olsun Tayvan'ın ulusal savunma gücünü güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.