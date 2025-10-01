ABD-Çin ticaretinde yeni dönem: Trump, Xi ile görüşme tarihini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yeni bir görüşme gerçekleştireceğini açıkladı. Trump, iki ülke arasında süregelen ticaret görüşmelerine değinerek, görüşmenin önümüzdeki dört hafta içinde yapılacağını belirtti.

Trump açıklamasında, “Önümüzdeki 4 hafta içerisinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geleceğim” ifadelerini kullandı.

SOYA FASULYESİ VE ÇİFTÇİLERİN DURUMU GÜNDEMDE

Trump, açıklamasında özellikle ABD’li çiftçilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekti. Çin’in sadece müzakere amaçlı tarımsal alımlar yapmamasının ABD’deki soya fasulyesi üreticilerini olumsuz etkilediğini dile getiren Trump, bu duruma karşı atacakları adımları da duyurdu.

ABD Başkanı şu ifadeleri kullandı: “Çin’in sadece ‘müzakere’ nedenleriyle satın alım yapmaması nedeniyle ülkemizdeki soya fasulyesi çiftçileri olumsuz etkileniyor. Gümrük vergileri sayesinde o kadar çok para kazandık ki, bu paranın küçük bir kısmını çiftçilerimize yardım etmek için kullanacağız. Çiftçilerimizi asla yüz üstü bırakmayacağım.”

Trump, açıklamalarında eski ABD Başkanı Joe Biden’ı da sert bir dille eleştirdi. Çin ile yapılan anlaşmaların uygulanmadığını söyleyen Trump, Biden’ın bu konuda başarısız olduğunu öne sürdü. “Uykucu eski ABD Başkanı Joe Biden, Çin’in başta soya fasulyesi olmak üzere milyarlarca dolarlık tarım ürünümüzü satın alacağı anlaşmayı yürürlüğe koymadı” ifadelerini kullandı.

“HER ŞEY İYİ SONUÇLANACAK”

ABD Başkanı, yaklaşan görüşmenin olumlu sonuçlar doğuracağına inandığını belirterek sürece dair umutlu mesajlar verdi. Trump, “Ama her şey çok iyi bir şekilde sonuçlanacak. Önümüzdeki 4 hafta içinde Başkan Xi ile görüşeceğim ve soya fasulyeleri görüşmemizin önemli başlıklarından biri olacak. Soya fasulyesini ve diğer tarım ürünlerini yeniden büyük yapacağız” dedi.