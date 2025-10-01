Trafikte devrim: Radar yerleri aplikasyonla vatandaşa bildirilecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yerlikaya, radar uygulamalarına ilişkin eleştirilere doğrudan karşılık vererek, denetimlerin şeffaflığını artırmaya yönelik adımların sürdüğünü belirtti. Konuşmasında, mevcut uygulamalara ek olarak yeni bir program ve uygulama ile sürücülere radar noktalarını göstereceklerini ifade etti.

ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMİ VE UYGULAMA ÇALIŞMALARI

Yerlikaya, Elektronik Denetleme Sistemi haritalarının yayımlanmasına yönelik bir soru üzerine “bu konuda yeni çalışmaların olduğu” bilgisini verdi. Sistemle ilgili yeni yazılım çalışmalarının test aşamasında olduğunu belirten Bakan, çalışmanın amacını ve yaklaşımını şöyle özetledi: “Biz vatandaşlarımıza radar denetimlerinin olduğu yerleri, güzergaha girdiği zaman orada kaç tane, nerede radar olduğunu gösteren şeyler yapacağız. Şu anda da uyarı levhaları var. Biz vatandaşlarımıza radar denetimleriyle ilgili tuzak kurmuyoruz”

Yerlikaya açıklamasının devamında denetimlerin önceliklendirilme kriterlerine dikkat çekti. Ölüm ve yaralanmalı kaza oranları ile hız kural ihlallerinin yoğun olduğu noktaların radar uygulamalarının öncelikli alanları olduğuna vurgu yaptı ve bunun önceden paylaşılacağını ifade etti: “En fazla hız kural ihlalinin olduğu, ölümlü ve yaralanmalı kazaların olduğu yerlerde radar denetimi yaptığımızı önceden söylüyoruz. Şimdi bunu ileriye götürüyoruz aplikasyonla veriyor olacağız” Bakan, sözlerinin sonunda bu yaklaşımın hedefinin açık olduğunu; amaçlarının “ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının olmasını engellemek” olduğunu kaydetti.

KANUN TASARISI HAZIRLIKLARI

Karayolları Trafik Kanunu’nda planlanan düzenlemelere ilişkin soruya Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı genelgesinin yasa sürecine ilişkin yol haritasını çizdiğini aktardı. Bu bağlamda yapılacak düzenlemeler için hazırlıkların tamamlanmasına önem verdiklerini belirterek şu ifadeyi kullandı: “Cumhurbaşkanlığı genelgesi, bunun da ne zaman tamamlanacağını ve bununla ilgili ne yapılması gerektiğini anlatıyor. Bizim niyetimiz şu, yeni 36 maddelik kanun tasarısı inşallah gazi Meclis’te yasa haline getirilirse, ondan önce hazırlıkların tamamının bitirilmesine yönelik.”

