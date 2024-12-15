ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken itiraf etti. Amerika ile HTŞ anlaştı.



Blinken, Ürdün’de düzenlediği basın toplantısında ABD ve diğer bölgesel güçlerin; Suriye'nin geçici liderlerinin gelecekteki bir Suriye hükümetine "destek ve tanınma" karşılığında uymasını umdukları bir dizi ilke üzerinde anlaştıklarını söyledi.



Amerikalı Bakan, “HTŞ ve diğer taraflarla temas halinde” olduklarını belirtti.



Blinken, PKK/YPG terör örgütü için DEAŞ’ın Suriye’deki geçiş sürecinden faydalanmaya çalışabileceğini öne sürdü ve bu gruplar için “bu anda bu rolü sürdürebilmek çok önemli” ifadesini kullandı.