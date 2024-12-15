HTŞ Lideri Colani'den İsrail'e Zeytin Dalı

HTŞ lideri Muhammed Colani Suriye televizyonuna konuştu. Colani, İsrail’e ve Batı’ya zeytin Dalı uzatırken Moskova’yı tehdit etti. İran’ı “Büyük tehlikeli” olarak niteledi. İşte Colani’nin o açıklamaları...

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HTŞ Lideri Colani'den İsrail'e Zeytin Dalı
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HTŞ lideri Muhammed Colani kod adlı Ahmed Şara Suriye televizyonuna konuştu.

İsrail'in Suriye topraklarına ve egemenliğine yönelik ihlallerini ele alan Colani, ülkesinin “kırılgan durumuna” işaret etti ve “İsrail ile bir çatışmaya girmiyoruz.” diye vurguladı. HTŞ lideri, "Yeni yönetimin İsrail'le herhangi bir anlaşmazlığı olmadığını” da sözlerine ekledi.

HTŞ lideri, Rusya ile ilgili olarak Rus hava saldırılarını sivil altyapıyı hedef almakla suçladı. Colani yeni hükümet güçlerinin “Suriye'deki Rus üslerini vurabileceğini” iddia etti.

Colani İran’ın ise Suriye, komşu devletler ve körfez ülkeleri için “büyük bir tehlike” olduğunu öne sürdü. Şam'ın düşmesini “İran'ın bölgedeki tehlikeli siyasi projesine karşı kazanılmış bir zafer.” olarak nitelendirdi.

Batılı büyükelçiliklerle temas halinde olduğunu kaydeden Colani, “Şam'daki temsilciliğini yeniden kurmak için İngiltere ile görüşmeler yaptığını” açıkladı.

Öte yandan PKK/PYD’ye ses çakırmayan HTŞ, Suriye’de Filistin direnişinin silahlarına el koydu.

Ayrıca HTŞ, Filistinli grupların askeri eğitim kamplarını kapattı. Filistinli Direnişçilerin Suriye’de silah bulundurmalarına, karargah açmalarına ya da eğitim kampı düzenlemelerine izin verilmeyecek.

El Fetih, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve Filistin İslami Cihad ı gibi Filistinli gruplar, on yıllardır Suriye'de Esad Hükûmeti’nin misafiri olarak varlık gösteriyordu.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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