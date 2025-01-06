ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a hipersonik füzeli karşılama
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Kore’ye gitti. Blinken Seul’dayken, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti hipersonik füze denemesi yaptı. Pyongyang'ın bu hamlesi dünyada gündem oldu.
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Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, siyasi kriz içindeki Güney Kore’ye gitti.
Blinken Seul’deyken, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti hipersonik füze denemesi yaptı.
Pyongyang'dan yerel saatle 12.00 sularında fırlatılan füze bin 100 kilometre uçtuktan sonra Japon Denizi’ne düştü.
Antony Blinken ve Güney Koreli mevkidaşı Cho Tae-yeol, düzenledikleri basın toplantısında Pyongyang’ın füze denemesi yapmasını kınadı.
Bliken’ın Güney Kore ziyaretinde Seul - Tokya ilişkileri de ana gündem maddelerinden birini oluşturuyor.