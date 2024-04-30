ABD, Gazze'ye liman inşa ediyor

Amerika Birleşik Devletleri, Gazze Şeridi’nde başladığı liman inşaatının görüntülerini yayınladı. 67 dönümlük liman alanı hazırlanırken seyyar iskele kuracak askeri gemiler de Amerika’dan yola çıktı.

ABD, Gazze'ye liman inşa ediyor
Son Güncelleme:

Amerika Birleşik Devletleri yardım bahanesiyle Gazze Şeridi'ne konuşlanıyor.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Gazze’de inşaatı devam eden geçici liman alanının görüntülerini yayınladı.

Yüzer iskeleye yanaşacak gemilerden boşaltılacak malların istiflenmesi için 67 dönümlük bir alan ayrıldı.

Amerika Birleşik Devletleri mart ayında Gazze’ye insanı yardımların ulaşması için seyyar iskele ve geçici liman kuracağını açıklamış, bunun için lojistik gemileri Amerika’dan Gazze’ye doğru yola çıkmıştı.

Gazze'de can kaybı 34 bin 535'e yükseldiGazze'de can kaybı 34 bin 535'e yükseldiDünya
# abd # gazze # liman
Çok Okunanlar
Elinde gram altını olan dikkat! Uzman isim "Zarar edersin" dedi
Elinde gram altını olan dikkat! Uzman isim "Zarar edersin" dedi
Adolf Hitler'in intiharının üstünden 78 yıl geçti! İşte Hitlerin intihar ettiği yerden görüntüler..
Adolf Hitler'in intiharının üstünden 78 yıl geçti! İşte Hitlerin intihar ettiği yerden görüntüler..
Kurban Bayramı'nda emekli maaşları 17 bin lira mı olacak?
Kurban Bayramı'nda emekli maaşları 17 bin lira mı olacak?
İş arayanlar dikkat! Anadolu Jet yüksek maaşla personel alacak
İş arayanlar dikkat! Anadolu Jet yüksek maaşla personel alacak
MHP ile İYİ Parti arasında "ihanet" polemiği!
MHP ile İYİ Parti arasında "ihanet" polemiği!
Öne Çıkanlar Suudi Arabistan'da kritik Türkiye ABD zirvesi! Suudi Arabistan'da kritik Türkiye ABD zirvesi! Kut'ül Amare Zaferi'nin 108. yıl dönümü! Çanakkale'den sonra ikinci en büyük zafer! Kut'ül Amare Zaferi'nin 108. yıl dönümü! Çanakkale'den sonra ikinci en büyük zafer!