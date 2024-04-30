ABD, Gazze'ye liman inşa ediyor

Amerika Birleşik Devletleri yardım bahanesiyle Gazze Şeridi'ne konuşlanıyor.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Gazze’de inşaatı devam eden geçici liman alanının görüntülerini yayınladı.

Yüzer iskeleye yanaşacak gemilerden boşaltılacak malların istiflenmesi için 67 dönümlük bir alan ayrıldı.

Amerika Birleşik Devletleri mart ayında Gazze’ye insanı yardımların ulaşması için seyyar iskele ve geçici liman kuracağını açıklamış, bunun için lojistik gemileri Amerika’dan Gazze’ye doğru yola çıkmıştı.